Covid: Rt stabile a 0.69, solo il Molise resta a rischio moderato

È quanto emerge dalla bozza dell’ultimo monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute

CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: l'indice Rt è a 0.69, stabile rispetto alla scorsa settimana. Tutte le regioni sono classificate a rischio basso, eccezion fatta per il Molise che risulta essere a rischio moderato (Rt 0.34).

Lo rifersice l'Adnkronos Salute. Secondo il report Iss, continua intanto il calo dell'incidenza, con 12 casi su 100mila abitanti. Nessuna Regione e province autonome superano la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 4 percento, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 504 (15 giugno) a 362 (22 giugno).

E per quanto riguarda la variante Delta, il report segnala focolai anche in Italia e spiega: "Serve un tracciamento capillare" e una "elevata copertura vaccinale per prevenire recrudescenze della pandemia".

