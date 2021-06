Stop del Governo al bilancio, Iorio e Fanelli scatenati contro Toma

Reazione dura da parte dell’ex Presidente: “Regione mai così umiliata”. Gli fa eco la consigliera Dem: “Un’altra tegola, tutto a danno di famiglie e imprese molisane”.

Iorio e Fanelli scatenati contro il Governo regionale. L’assist comodo comodo arriva dall’altro esecutivo, quello nazionale, che ha impugnato sia la Legge di Stabilità della Regione Molise sia il Bilancio votati a palazzo D’Aimmo.



“E’ chiaro che nell’ente Regione c’è qualcosa che non va - dice l’ex Presidente Iorio - Non conosco ancora i motivi della decisione del Consiglio dei Ministri, ma posso immaginarli visto l’andamento del dibattito in aula lo scorso aprile quando io e la collega Aida Romagnuolo abbiamo deciso di astenerci e non votare quelle leggi che non avevano avuto neppure il lascia passare dei revisori dei conti.

Mai, prima d’ora, un governo regionale ha ottenuto tante bocciature (Iorio si riferisce anche alla delibera con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha interdetto il presidente della Regione Molise dall’effettuare nomine per tre mesi, contestualmente alla dichiarazione di inconferibilità dell’incarico di Commissatro straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano, all’ex consigliere regionale Nico Romagnuolo, ndr).

“E’ lampante che la sordità a qualunque campanello d’allarme deriva soprattutto dalla supponenza e dalla superbia di chi non vuole ascoltare alcun consiglio e pensa di poter fare tutto da solo, forte della propria protervia. Il Molise dell’ultimo decennio non è quello che avevo immaginato e, soprattutto, non è la regione che ho lasciato con un’eredità - sostiene Iorio - che avrebbe dovuto rappresentare un volàno per l’intero ventennio futuro. E’ stato invece disperso un patrimonio politico e culturale che si dovrà necessariamente ricostituire per poter andare avanti”.

Incalza pure Micaela Fanelli dagli scranni del Pd: “Un Bilancio contenente non solo un grande buco di 40 milioni, ma anche un altro debito di altrettanti 40 milioni. Quest’ultimo motivo sostanziale per il quale avevamo posto una pregiudiziale di legittimità formale che ci è stata poi respinta dalla maggioranza di centrodestra. Mentre oggi siamo costretti ad apprendere un nuovo e drammatico stop che arriva da Palazzo Chigi. Un’ulteriore tegola che si abbatte sulla Regione Molise e spiace dover dire, per l’ennesima volta: l’avevamo detto. Perché aver ragione oggi non ci consola affatto, dato che ci troviamo con una regione paralizzata. Il tutto a danno di imprese, famiglie e cittadini molisani” conclude l’esponente politica riccese.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!