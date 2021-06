Focolaio nella residenza per anziani: positivi 14 ospiti vaccinati. Struttura off limits

Montenero di Bisaccia/ I contagiati sarebbero tutti asintomatici, ma i numeri sono in evoluzione. Sequenziamento in corso per accertare l’eventuale presenza di varianti. La sindaca Contucci impone il divieto di accesso alla struttura, chiude la scuola dell'infanzia paritaria e rinvia eventi e fiere

MONTENERO DI BISACCIA. Quattordici anziani ospiti della Residenza sanitaria di Montenero di Bisaccia 'Villa Santa Maria' sono risultati positivi al Covid-19, ma i numeri sono in corso di aggiornamento.

Un nuovo cluster, come riferisce il sito web della Tgr Molise, che potrebbe essere riconducibile a un operatore socio-sanitario di fuori regione, anche se i 26 dipedenti devono ancora essere sottoposti a tampone molecolare (presumibilmente entro lunedì).

Gli ospiti erano stati tutti vaccinati con la seconda dose: la struttura per anziani e disabili, che contiene circa 100 persone, è stato infatti il primo luogo in paese dove è partita la campagna anti Covid, nel mese di gennaio.

Stando a quanto riferito da fonti Asrem, i contagiati sarebbero tutti asintomatici, ma la gran parte di loro sono persone di oltre 90 anni. Sulla loro positività si sta procedendo al sequenziamento per individuare se si tratti di mutazioni del virus, compresa la temuta variante Delta. Intanto, i positivi sono stati isolati dagli altri.

Nel frattempo, il sindaco Simona Contucci è subito passata all'azione e con una serie di ordinanze ha disposto il divieto di accesso a 'Villa Santa Maria', con effetto immediato, a soggetti terzi diversi da operatori, personale amministrativo in servizio presso la casa di accoglienza e personale sanitario; è vietato, comunque, l'accesso nella struttura, con effetto immediato, a tutti i fornitori di prodotti di qualsiasi genere.

Con una seconda ordinanza il primo cittadino ha anche disposto la chiusura immediata della Scuola dell'Infanzia paritaria 'Maria SS. di Bisaccia', come misura precauzionale che fa seguito ad accertamenti che riguardano contatti avuti dal personale amministrativo della scuola stessa, rispetto alle positività odierne. Con una terza ordinanza, invece, la Contucci ha stabilito l'annullamento della tradizionale Fiera di San Paolo in programma per lunedì 28 giugno 2021, proprio in zona San Paolo.

In accordo con il resto della maggioranza, è stato deciso di rinviare tutte le iniziative legate all'avvio dell'estate montenerese in programma per il prossimo fine settimana; è stato disposto inoltre il rinvio del progetto EduCare, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni, il cui inizio era stato previsto per lunedì prossimo.

Come ultima decisione, sono state date apposite indicazioni per l'istituzione di un registro degli accessi a tutti gli eventi religiosi, specie per quanto riguarda l'imminente Festa di San Paolo Apostolo.

In paese ci sono 8 positivi, tutti giovani. Con i loro familiari in quarantena, si tratta di una quarantina di persone monitorate. L'allerta resta alta.

Pba

