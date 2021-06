Vaccini, avanti tutta: somministrate altre 3.265 dosi. Chiude il 30 giugno il centro del Palaunimol

Richiami alla Cittadella dell’Economia di Campobasso. L’aggiornamento sulla campagna di immunizzazione in corso in Molise. Adesioni aperte fino ai 12 anni di età

CAMPOBASSO. Il Molise tira dritto nella campagna di immunizzazione, specie ora che la variante Delta del Covid-19 sembra essere alle porte e che, dunque, bisogna fare presto con i richiami.

Ed ecco che nella giornata odierna sono state somministrate altre 3.265 dosi di vaccini, per un totale di 261.416.

Complessivamente il farmaco Pfizer è stato inoculato a 185.962 persone, l’AstraZeneca a 43.656, quello Moderna a 26.515 e, infine, quello Janssen (monodose) a 5.282 soggetti.

La vaccinazione interessa ormai la popolazione fino ai 12 anni di età ed è aperta a tutte le categorie.

Intanto dal sito dell’Asrem si apprende che il centro vaccinale PalaUnimol di Campobasso chiude il 30 giugno. Coloro che hanno fatto la prima dose di vaccino in tale centro verranno convocati per la seconda dose, tramite sms, presso la Cittadella dell'economia in contrada Selvapiana.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!