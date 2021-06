Coronavirus, impennata di contagi: 18 nuovi casi. Tasso di positività al 2%

Accertato il focolaio in una Rsa di Montenero di Bisaccia, il bollettino odierno rileva un aumento di positivi a fronte di 893 tamponi refertati

CAMPOBASSO. Sono 18 i nuovi casi di Covid-19 accertati oggi in Molise. Dopo la scoperta di un focolaio in una Rsa di Montenero di Bisaccia, che ha riguardato 14 persone già vaccinate e dunque probabilmente attaccate da una delle varianti in circolazione, schizza il numero di contagi, con un tasso di positività che, a fronte di 893 tamponi refertati, raggiunge il 2 per cento.

I nuovi positivi sono di Campolieto (1), Guardialfiera (1), Isernia (2), Montenero di Bisaccia (6), San Martino in Pensilis, San Salvo (4), Tavenna (2) e Vasto (1). Quest’ultimi di fuori regione, probabilmente, sono ospiti della Residenza sanitaria.

I guariti di giornata sono, invece, 9. I casi di Covid in regione sono attualmente 99, i soggetti in isolamento 2.525. Particolarmente monitorata la situazione a Montenero di Bisaccia, dove la struttura per anziani ospita circa un centinaio di persone. I positivi sono stati isolati, ma l'allerta resta alta.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!