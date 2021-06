Caritas, Progetto Policoro e Izzi-Il bello di fare casa uniti contro il preconcetto: via al primo tirocinio per un giovane migrante

Isernia/ L’iniziativa vede ancora una volta impegnata nel sociale l’impresa isernina di bricolage e fai da te. Cofinanziato il contratto di tirocinio formativo per un 33enne nigeriano. La testimonianza rivolta anche alle altre aziende del territorio. GUARDA LE VIDEOINTERVISTE

di Pasquale Bartolomeo e Pietro Ranieri

ISERNIA. Nuova iniziativa a sostegno dei più deboli da parte della Izzi-Il bello di fare casa, azienda con particolare propensione e attenzione verso il sociale. In seguito a un accordo con la Caritas diocesana di Isernia-Venafro e con il Progetto Policoro Isernia-Venafro, l’impresa di Carlo Izzi e dei suoi fratelli ha cofinanziato un tirocinio formativo per una persona a rischio esclusione sociale. Per 12 mesi, un migrante nigeriano di 33 anni, in Italia da tempo e già integrato, avrà l’opportunità di poter lavorare nel settore della logistica interna ed esterna del punto vendita in via Sant’Ippolito a Isernia.

Un’iniziativa partita circa 15 giorni fa, per la prima volta nel capoluogo pentro, che vede la Izzi-Il bello di fare casa e la Caritas cofinanziare al 50 per cento il costo del contratto di tirocinio nel giovane africano.

L’auspicio, come spiegato da Andrea Petraroia, animatore di comunità del Progetto Policoro, è che anche altre imprese del territorio si facciano avanti ed emulino quanto fatto dai fratelli Izzi. Sono tante, infatti, le persone a rischio esclusione sociale che ogni giorno si affacciano negli ambienti diocesani: non solo migranti, ma anche ex detenuti, padri di famiglia rimasti senza lavoro, persone che hanno bisogno di riabilitazione sociale perché povere o emarginate.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AD ANDREA PETRAROIA

Il ‘Policoro’ è un progetto organico della Conferenza episcopale italiana che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia. Attraverso di esso, si vuole affrontare il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa. Primo step, nel caso specifico del 33enne nigeriano, è stato un percorso di accompagnamento al mondo del lavoro, con un orientamento volto a individuare le competenze specifiche del ragazzo. Solo successivamente c’è stato il contatto con la Izzi-I lbello di fare casa, che non ha fatto mancare il suo contributo.

Il tirocinio infatti, come spiegato da Paolo Orabona, direttore della Caritas diocesana di Isernia-Venafro, di solito è interamente a carico del soggetto solidaristico. Invece, in questo caso, la Izzi-Il bello di fare casa ha voluto accollarsi la metà delle spese, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e apertura verso chi è più in difficoltà, dopo aver impiegato presso di sé, già in precedenza, un ragazzo disabile della cooperativa Lai e un ragazzo svantaggiato della cooperativa ‘Il Triangolo’, impegnato in un tirocinio di reinserimento. Per noi – ha detto Orabona – si tratta di un traguardo storico: dopo un'attenta selezione tra persone svantaggiate, abbiamo dato la dignità del lavoro e dell'autosostentamento a un ragazzo”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A PAOLO ORABONA

“La nostra esperienza con Sunday (questo il nome del giovane migrante, ndr) è già positiva e vogliamo testimoniarla – queste le parole di Carlo Izzi – Posso dire che vale la pena aprirsi a queste iniziative, occorre superare le barriere del preconcetto”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A CARLO IZZI

Per informazioni sulle iniziative si possono contattare le pagine social della caritas e del Progetto Policoro ai link https://www.facebook.com/Progetto-Policoro-Diocesi-Isernia-Venafro-965737510195149 e https://www.facebook.com/Caritas-Diocesi-Isernia-Venafro-106626417404315.

