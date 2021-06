Adolescenza e pandemia, in Molise la metà dei ragazzi alle prese con disagi psico-fisici

I giovani non si arrendono e presentano richieste e proposte alle istituzioni. I risultati dell’indagine di Cittadinanzattiva

CAMPOBASSO. In Molise oltre la metà degli adolescenti ha sperimentato disagi psico-fisici legati alla pandemia. Ma non si arrendono e avanzano richieste e proposte a istituzioni e scuola. I risultati della indagine di Cittadinanzattiva ‘Ora parliamo noi’, voci di giovani molisani che guardano al futuro.

GOVERNO. L’indagine ha coinvolto ragazzi dai 14 ai 19 anni. Alla domanda su “cosa vorresti che facesse il Governo per i ragazzi e le ragazze della tua età?” emergono molte proposte che riguardano un miglioramento del sistema scolastico in termini di maggiori risorse economiche e di investimenti da parte del Governo ma anche con proposte di attività diverse (corsi integrativi, attività all’aperto, gite).

In relazione alle restrizioni della pandemia e alle regole da rispettare alcune risposte dei ragazzi riguardano la necessità di essere ascoltati ed essere presi in considerazione dal Governo rispetto alle scelte intraprese, un Governo che quindi prenda decisioni e direttive conoscendo le necessità, i bisogni e i sogni dei giovani. Emerge la consapevolezza dei ragazzi rispetto ai rischi e pericoli del virus ma, parallelamente, anche la percezione che non tutte le scelte.

SCUOLA. Rispetto alle proposte e richieste alla scuola emergono diverse osservazioni riguardanti il miglioramento delle attività scolastiche ed extrascolastiche, come ad esempio l’aumento delle ore dedicate ai laboratori, alla palestra o ad attività all’aria aperta. Parallelamente emerge la necessità di migliorare gli ambienti scolastici e l’organizzazione del sistema stesso favorendo maggiori attività di socializzazione e di orientamento. Contemporaneamente emerge la necessità di rivedere il sistema di valutazione e il metodo di insegnamento, con particolare riguardo all’utilizzo di un sistema di voto diverso che non penalizzi i ragazzi più fragili e una maggiore attenzione ai rapporti docenti-studenti.

FUTURO. Dalle risposte aperte relative alla visione del futuro emergono perlopiù visioni positive in cui si parla di libertà, di sane relazioni, di esperienze e ricchezza di attività. Ciò dimostrerebbe che nonostante lo stress e la sofferenza di questa pandemia, alcuni giovani riescono comunque a preservare una visione positiva del loro percorso, come protagonisti attivi e artefici del loro futuro. Emergono ovviamente anche visioni più incerte o negative del futuro in cui viene sottolineata la difficoltà ad immaginare un futuro diverso dal presente. Emerge la sensazione di imprevedibilità e di mancanza di certezze che contornano il futuro con un alone di mistero. Infatti, lo stress e la confusione attuale influiscono sulla visione del futuro, che appare minacciato da ulteriori probabili eventi imprevedibili, sfavorevoli o disastrosi.

Alcuni ragazzi esprimono la loro speranza di ritornare ai ritmi precedenti la pandemia e, soprattutto, descrivono come la situazione attuale influisca anche sulle loro speranze e i loro desideri: “Non riesco a pensare a un futuro sereno se non vivo un presente altrettanto sereno”.

“Le testimonianze dei ragazzi esprimono sofferenze e disagi profondi anche perché per 16 mesi si sono sentiti non considerati, silenziati, invisibili. Ora chiedono, attraverso “raccomandazioni” dirette e concrete, di essere ascoltati dalle Istituzioni in merito a tutte le decisioni e ai progetti che verranno messi in opera e di poter contribuire a migliorare il proprio presente e futuro. Dopo aver raccolto bisogni, attese e richieste con questa indagine, ci impegneremo per promuoverle presso le istituzioni perché trovino risposta, e nello stesso tempo metteremo a punto programmi ed iniziative specifiche per far fronte ai problemi non rinviabili da loro evidenziati - dichiara Jula Papa Segretaria Regionale di Cittadinanzattiva - Il primo passo da compiere è quello di trovare modalità consultive per ascoltare i ragazzi, a tutti i livelli”.

