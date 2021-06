Campagna vaccinale anti-Covid: il Molise resta sul podio

La regione è tra le prime in Italia insieme a Lazio e Puglia

CAMPOBASSO. La campagna vaccinale anti-Covid prosegue spedita e senza particolari intoppi. Una vera corsa contro il tempo e ora, a fare paura, c’è anche la variante Delta.

Le somministrazioni vanno avanti a pieno ritmo e il Molise, ormai da diverse settimane, risulta essere una delle regioni più virtuose in tal senso. L’ultima conferma arriva dallo studio dell’Istat aggiornato a oggi in base ai dati del governo.

La regione, con l’87 percento, è tra le prime in Italia per quel che concerne le dosi somministrate in percentuale sulla popolazione totale insieme a Lazio e Puglia.

Il grafico è stato pubblicato e commentato dal presidente della Regione Donato Toma sulla sua pagina Facebook. “Siamo stati – scrive il governatore nel post - una delle regioni con la maggiore permanenza in zona gialla. Tra le prime in zona bianca. E siamo tra le prime per somministrazioni di vaccini”.

