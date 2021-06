Manca l'acqua e l'afa non dà tregua: scoppia la polemica

Rimpallo di responsabilità tra il Comune di Spinete e Molise Acque. Rubinetti a secco anche a Colle d'Anchise, ma solo di notte

SPINETE/COLLE D’ANCHISE. Una riduzione delle risorse idriche nei comuni di Spinete e Colle d'Anchise lascia i due paesi con i rubinetti a secco.

Il problema, più caldo che mai in questo periodo estivo date le alte temperature, interessa relativamente Colle D’Anchise, in quanto in paese l'acqua manca solo nelle ore notturne. Maggiori disagi a Spinete, dove invece la carenza idrica è concentrata nelle ore 11-17 e da mezzanotte alle 5 del mattino, ma con fasce differenziate in base alle zone del paese.

Da capire a cosa sarebbe imputabile la riduzione del flusso. A Spinete il sindaco con un avviso alla cittadinanza informa che "è necessario e urgente predisporre alcune misure cautelari al fine di contenere i consumi idrici nelle ore diurne su tutto il territorio comunale. Considerata la sostanziale riduzione di afflusso al serbatoio comunale da parte di Molise Acque, al fine di permettere il riempimento delle stesso", dallo scorso 25 giugno e per tutto il periodo estivo "l'erogazione di acqua potrebbe subire interruzioni temporanee o riduzioni".

Come riferito dalla Tgr Molise, tuttavia, Molise Acque non conferma alcuna riduzione, ma imputa la carenza d'acqua all'eventuale cattiva manutenzione del servizio distributivo da parte dei Comuni".

Ora, nonostante l'evidente rimpallo di responsabilità, il risultato è che la popolazione non può lavarsi in piena estate, in alcuni casi neppure di giorno. E il malcontento cresce.

