Lavori urgenti, a Campobasso rubinetti a secco: ecco dove

Il Comune ha annunciato per domani l'interruzione dell'erogazione idrica

CAMPOBASSO. Domani 30 giugno rubinetti a secco a Campobasso. L'amministrazione comunale ha ricevuto apposita comunicazione da Molise Acque riguardante una interruzione dell’erogazione idrica per lavori urgenti.

La chiusura inizierà domani 30/06/2021 dalle ore 9:00 ed il ripristino è previsto in giornata.

La chiusura causerà l’interruzione dell’erogazione idrica alle seguenti zone:

− contrada Selvapiana

− contrada Coste di Oratino

− contrada Santa Lucia

− parte della Zona Industriale

− via San Lorenzo

− via Lamabianca

− parte della cda Colle delle Api

− Scuola Allievi Carabinieri

− parte della Frazione S. Stefano

− Canile Municipale di S. Stefano

− parte della cda S. Giovanni in Golfo – SS87

− l’utenza a monte del Serbatoio Lamabianca

