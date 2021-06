Limitazioni al lavoro nei campi nelle ore più calde, decreto Toma in arrivo

Raccolto con favore l’appello lanciato ieri dal segretario regionale del Pd Facciolla. Decisivo sarà il supporto dell’Inail ma più che di divieto si tratta di una raccomandazione alle imprese

CAMPOBASSO. Il governatore Toma lo ha annunciato nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale: “Ho raccolto l’appello lanciato dall’ex assessore regionale Facciolla ed ho predisposto l’adozione di un decreto che raccomanda le imprese agricole che operano sul territorio regionale a vietare il lavoro nei campi nelle ore più calde della giornata, indicativamente dalle ore 12 alle 16.30”.

Proprio ieri il segretario regionale del Partito Democratico aveva annunciato una interpellanza rivolta al governatore per scongiurare altre tragedie sul lavoro come quelle avvenute nei giorni scorsi in Puglia. Il caldo torrido di questi giorni rappresenta un rischio troppo grande per chi è impegnato in lavori agricoli e non solo.

