Vaccini anti-Covid, somministrate in Molise altre 2.638 dosi: in prevalenza alla fascia over 60

Il totale delle vaccinazioni effettuate raggiunge quota 269.762. Le persone ricevono soprattutto Pfizer e AstraZeneca

CAMPOBASSO. Procede la campagna di immunizzazione dal Covid-19 in Molise. Somministrate oggi 2.638 dosi, per un totale di 269.769.

Stando al report aggiornato dall’Asrem, i vaccini somministrati in prevalenza sono Pfizer (1.228 dosi) e AstraZeneca (1.243), seguono Moderna (162) e Janssen (5).

Le vaccinazioni sono attualmente aperte dagli Over 80 sino alla fascia 12-15 anni, tuttavia le inoculazioni riguardano maggiormente i soggetti over 60, in particolare coloro che rientrano nella fascia 70-79. Nella gran parte dei casi si tratta di richiami, per una campagna in stato molto avanzato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!