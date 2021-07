Concorso 2800 tecnici al Sud, svelato il numero degli idonei: Il 50% dei posti resta scoperto

In Molise, tra tutti i profili da selezionare con il concorso voluto dal ministro Brunetta, erano previsti inizialmente 78 posti ma a questo punto, così come per le altre regioni del Sud, molte caselle reseranno scoperte. Il Sole 24 Ore annuncia in anteprima il disastro degli esiti, con punte del 90% di candidati non risultati idonei nel profilo "Funzionario esperto tecnico", mentre in molti tra gli 80mila ammessi e ripescati, hanno preferito disertare le prove

ROMA-CAMPOBASSO. Era stato annunciata come la prova sperimentale per rivoluzionare il sistema di reclutamento di funzionari della Pubblica Amministrazione, ma, alla prova dei fatti, il concorso per l'assunzione a tempo determinato di 2800 tecnici esperti per gestire i fondi del Recovery Plan nelle Regioni del Sud si è rivelato un flop clamoroso, tra diserzioni, ripescaggi di candidati inizialmente non ammessi alle selezioni sulla base dei punteggi dei titoli, quiz discutibili e un numero troppo alto di non idonei. Il risultato dopo circa 100 giorni dall’indizione del concorso, sta tutto in un dato anticipato oggi da Il Sole 24 Ore: quasi il 50% dei posti da coprire resterà vuoto. Ad oggi però i candidati che hanno sostenuto le prove, compresi i molisani che, con un preavviso di una settimana, si sono dovuti organzizare per raggiungere la Nuova Fiera di Roma con tanto di tampone negativo eseguito entro 48 ore dalla prova, non conoscono ancora gli esiti per mancanza di comunicazione del Formez.

Questo concorso aveva l’obiettivo di colmare le tante disparità tra il settentrione e il meridione. “È una sfida per dimostrare che si può, che si possono fare concorsi seri, molto più seri di quelli fatti con carta e penna, in presenza, in sicurezza, on-line” dichiarò Brunetta.

L’assunzione di 2800 tecnici al Sud riguarda, infatti, gli enti pubblici delle seguenti regioni: Abruzzo (243 posti), Basilicata (119), Calabria (365), Campania (642), Molise (78), Puglia (481), Sardegna (318) e Sicilia (497). Una bella occasione che però non ha avuto l’esito sperato.

La Pubblica amministrazione non è riuscita a ricostruire in fretta le competenze necessarie per attuare il cosiddetto Recovery Plan. Nonostante la riapertura delle graduatorie, secondo Il Sole 24 Ore, gli iscritti al concorso che sono risultati idonei vincitori risultano solo 1.483 idonei. Quindi, resterebbe un vuoto del 47% delle caselle. Ad oggi, comunque, i nominativi dei vincitori non sono stati ancora comunicati dal Ministero.

Dietro queste cifre, però, c’è un problema ancora più grave: le domande di partecipazione sono arrivate ma in molti non si sono presentati e, soprattutto, dei presenti solo alcune centinaia di persone sono risultate idonee. L’unico profilo più richiesto degli altri è quello relativo ai “funzionari esperti amministrativi giuridici” con 169 posti al bando e 765 idonei. Il problema principale, quindi, è l’incapacità della Pubblica amministrazione di attirare sempre più i giovani.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!