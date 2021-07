Vaccini, ecco le dosi di oggi: ampia copertura tra i 50enni

Somministrazioni per 2.728 persone

CAMPOBASSO-ISERNIA. Avanti tutta coi richiami, nella campagna vaccinale del Molise. Oggi sono state 2.728 le dosi somministrate in regione, come riferito nel bollettino quotidiano dell’Asrem. Di esse, 2.454 di tipo Pfizer, 180 Astrazeneca, 82 Moderna e 12 Janssen. Questa la distribuzione del siero anti Covid per fascia d’età: 79 vaccinati tra gli over 80; 408 tra i 70-79enni; 246 tra i 60-69enni; 1.551 tra i 50-59enni; 171 tra i 40-49enni; 139 tra i 30-39enni; 112 tra i 20-29enni;13 tra i 18-19enni; 7 tra i 16-17enni e 2 nella fascia 12-15.

