Emergency salvagente della sanità molisana: partita la petizione a Isernia, ecco dove firmare

Tredici le attività commerciali che si sono fatte promotrici del documento del Forum per la difesa della sanità pubblica e di qualità da Isernia Beni Comuni. Lucio Pastore: chiarezza sul debito. Umiliante lavorare così in Pronto Soccorso. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

di Pasquale Bartolomeo e Pietro Ranieri

ISERNIA. Partita la petizione per richiedere l’intervento di Emergency a supporto della sanità molisana. Mancano i medici, dal Pronto Soccorso alle postazioni del 118: una situazione da allarme rosso, acuita da un debito sanitario che rischia di inghiottire il sistema come un grande buco nero.

Promossa dai comitati Forum per la difesa della sanità pubblica e di qualità da Isernia Beni Comuni, la petizione chiede all’associazione che offre cure mediche gratuite e di qualità avente a capo Gino Strada di fare tappa in Molise, come già avvenuto in Calabria, per far fronte a una situazione temporanea ma eccezionale.

Come spiegato nel pomeriggio di oggi dai portavoce dei due comitati Italo Testa, Lucia Pallotta, Antonella Mandrone e Lucio Pastore, a Isernia sono 13 le attività commerciali dove è possibile firmare: Tuttometano, Follie Italia, Baby Store sanitaria, Supermercato Decò di via Kennedy, L’angolo del caffè, Panificio Amicone, Libreria Razzante, Giva Calzature, Estetica e Benessere, Eco Bio Lavanderia in via dei Sanniti, Tabaccaio Angelone in piazza Mercato, Tabaccaio di piazza Carducci e la Salumeria Silvana, sempre in piazza Carducci.

La soluzione di Emergency, tuttavia, come sottolineato da Italo Testa, non può essere definitiva. Ciò che può far uscire il Molise dall’impasse sono i concorsi, ma fatti in modo serio. “La carenza di personale è enorme – spiega – le visite specialistiche richiedono tempi di attesa di 8 mesi, anche un anno. È troppo. Mancano medici, paramedici, infermieri, ausiliari. Il commissario Degrassi ha dato prescrizioni all’Asrem di fare i concorsi, ma questo non può avvenire in un mese. Di qui la richiesta di Emergency, struttura capace e di qualità: l’esperienza della Calabria insegna che loro sono in grado di risolvere i problemi. Intanto, dispiace che il nuovo commissario non abbia dato alcuna risposta alla nostra istanza di avere un incontro per capirne la linea di condotta. Il nostro timore è che prevalga la linea dell’ospedale unico regionale, smantellando via via i primariati negli ospedali”.

Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso di Isernia, ha sottolineato come la raccolta firme stia già procedendo bene. Ma la situazione resta drammatica. “Avevo proposto di far ruotare tutto l’ospedale sul Pronto Soccorso, come avveniva 40 anni fa e come si fa anche in altre realtà ospedaliere di fuori regione. Nessuna risposta. Non c’è la volontà politica di risolvere il problema. Poniamo la problematica dello studio dell’origine del debito, ma nessuno vuole affrontarla. Gli ospedali sono chiusi, il personale è ridotto, i servizi si sono abbassati di livello: allora qual è l’origine? Sotto ci sarà qualche cosa che nessuno vuole smuovere. Stiamo forse finanziando la privatizzazione dei servizi?”.

