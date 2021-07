In Molise 3 postazioni del 118 senza medico: cresce la voce della protesta

Anche Cittadinanzattiva sostiene la presa di posizione dei sindaci: “Decisione irresponsabile e inaccettabile”

CAMPOBASSO/ISERNIA. Tre postazioni del 118 restano senza medico per carenza di personale: cresce il fronte del 'no' per una scelta ritenuta inaccettabile. Anche Cittadinanzattiva evidenzia la necessità di un passo indietro da parte dell'Asrem.

“Cittadinanzattiva – si legge in una nota - sostiene con forza la presa di posizione dei sindaci firmatari della diffida verso il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, e condivide la definizione 'scempio alla sanità pubblica' del presidente Omceo di Isernia Fernando Crudele per l’inaccettabile e irresponsabile decisione di sospendere un servizio essenziale. Una decisione inappropriata soprattutto per la numerosa popolazione anziana affetta da pluripatologie riacutizzate, oltre al periodo che vedrà un afflusso di turisti. Ci dispiace sottolineare come questa gestione sanitaria vada in senso opposto a quelle che sono le raccomandazioni sull’importanza di ripensare e riorganizzare i servizi territoriali di prossimità.

La rete emergenziale è parte di essa e dovrà essere potenziata sia in termini di personale e sia nell’efficacia del servizio, proprio per garantire una risposta adeguata alle situazioni di emergenza su tutto il territorio regionale, e modellarlo soprattutto negli insediamenti interni del nostro territorio. Ci auguriamo che l’insediamento del nuovo direttore sanitario, che oggi entra a far parte della nostra comunità, alla quale facciamo i nostri migliori auguri per un buon lavoro, sia garante del rispetto dei diritti per un servizio pubblico e di qualità”.

