Rilancio Molise, Confprofessioni: “Uscire dall’isolamento o resteremo indietro”

Il Presidente Riccardo Ricciardi invita le istituzioni a “Puntare su vie di comunazione e trasporto efficienti”.

Parla di rilancio possibile in Molise Riccardo Ricciardi, ma solo a patto che si investa in infrastrutture e trasporti efficienti. “Se non si interviene concretamente e tempestivamente su strade e mezzi di trasporto la regione continuerà a restare indietro – ha commentato - Non è concepibile, nel 2021, continuare a rimanere isolati, non favorendo lo sviluppo del territorio. Un territorio che ha sedi universitarie, ha uffici importanti e realtà paesaggistiche meravigliose su cui convogliare tutte le forze per uscire dalla crisi economica e rilanciare l’intera area. È fondamentale investire sulle vie di comunicazione. La politica regionale, supportata da quella nazionale, dovrebbe concentrare tutte le proprie forze su questo obiettivo. Solo così si potrà davvero dare una opportunità al Molise” conclude Ricciardi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!