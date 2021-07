Isernia, medici militari e Croce Rossa: le proposte del M5S per il Pronto Soccorso al collasso

I portavoce alla Regione Greco, Nola e Primiani insieme al consigliere comunale Bottiglieri hanno raccolto il grido d'aiuto lanciato dal personale del reparto di Emergenza del Veneziale. Questa mattina hanno effettuato un sopralluogo per capire in che modo sia possibile intervenire

di Deborah Di Vincenzo

ISERNIA. Hanno raccolto il grido d'aiuto che ormai da settimane i medici del Pronto Soccorso di Isernia stanno lanciando per una situazione non più sostenibile, a causa della carenza cronica di personale e questa mattina hanno effettuato un sopralluogo al 'Veneziale' per avere un quadro chiaro della situazione. Non solo. I portavoce del Movimento 5 Stelle alla Regione Andrea Greco, Vittorio Nola e Angelo Primiani, insieme al portavoce al Comune di Isernia Mino Bottiglieri hanno formulato anche delle proposte per fronteggiare l'emergenza che il reparto sta vivendo. L'idea è quella di chiedere l'intervento dei medici militari e della Croce Rossa.

“Negli ospedali della provincia di Isernia – ha affermato Greco – la situazione è ormai fuori controllo. Da tempo il primario del Pronto Soccorso di Isernia Lucio Pastore denuncia le carenze del reparto, ma ora – come sempre in estate – c'è un acuirsi del problema. Vogliamo confrontarci con gli operatori per capire quali soluzioni si potrebbero adottare. In Consiglio regionale abbiamo proposto di far ricorso ai medici militari o Croce Rossa. In questi giorni anche il forum per la Sanità sta chiedendo l'intervento di Emergency. Per noi in questo momento qualsiasi tipo di organizzazione che possa darci una mano è la benvenuta. Riteniamo che le organizzazioni dello Stato, vale a dire i ministeri della Salute e della Difesa devono dare il loro supporto in un momento di così grande crisi di personale. Infine, abbiamo più volte richiamato l'Asrem in merito alla gestione dei concorsi e delle assunzioni. Da quando, col decreto Calabria, è stato eliminato il blocco del turnover, c'è di nuovo la possibilità di assumere. Purtroppo l'azienda sanitaria molisana ha fatto troppo poco in termini di concorsi, ma soprattutto in termini di rapidità delle procedure selettive.



Più in generale, Greco ha ribadito che in Molise esiste una strategia ben precisa: quella di demolire la sanità pubblica in favore dei privati

GUARDA QUI LA VIDEOINTERVISTA



Oltre ai problemi legati al Pronto Soccorso, per Mino Bottiglieri si rischia di lasciare sguarniti anche altri reparti. “Siamo – ha detto - in una situazione di emergenza perché è mancata una strategia chiara sulle assunzioni del personale. Per questo ora ci troviamo di fronte a un'emergenza gravissima”. Il portavoce del M5S a Palazzo San Francesco ha poi evidenziato “l'assordante silenzio del sindaco che, responsabile della salute pubblica della nostra città, nulla ha detto su questa situazione e su tutte le altre che hanno visto coinvolto l'ospedale Veneziale”.

GUARDA QUI LA VIDEOINTERVISTA

In questi giorni oltre ai problemi del Pronto Soccorso, bisogna fare i conti anche con la demedicalizzazione di 3 postazioni del 118, sempre per effetto della carenza di personale. Per questo i portavoce alla Regione Nola e Primiani hanno evidenziato la necessità di trovare una soluzione immediata, anche alla luce dell'arrivo di numerosi turisti. “Le norme ci sono – ha sottolineato Nola – bisogna applicarle”. “I pochi bandi che vengono fatti – ha invece evidenziato Primiani – non sono attrattivi per i medici perché si tratta di incarichi che durano pochi mesi. Non si può – ha concluso – continuare a garantire un servizio essenziale con atti estemporanei e di urgenza. Bisogna investire in maniera chiara, con contratti a tempo indeterminato perché solo così si può invertire la rotta”.

