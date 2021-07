Procreazione assistita, Romagnuolo: più risorse per le coppie desiderose di un figlio

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia sollecita la riattivazione del servizio in Molise

CAMPOBASSO. La procreazione medicalmente assistita è una prestazione che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza ma il servizio, come spesso accade in ambito sanitario, non è garantito in tutte le regioni: così in Molise. A evidenziarlo la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo.

Fino al 2012, all’ospedale Cardarelli di Campobasso era attivo presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia (con un rapporto di convenzione con l’Università di Salerno) il Centro di Procreazione assistita che eseguiva, con ottimi risultati, la fecondazione di II e III livello, non solo per i cittadini molisani, ma anche e soprattutto per molte coppie provenienti da regioni limitrofe. Purtroppo, per dinamiche non molto chiare, tale prestazione è stata improvvisamente interrotta.

Considerando poi che, a fronte del mancato trasferimento di fondi da parte dello Stato per le tecniche di PMA, alcuni territori si sono organizzati autonomamente per garantire la prestazione, nel 2018, con Determinazione Dirigenziale, la Regione Molise ha trasferito all’Asrem poco meno di 15mila euro, relativamente agli anni 2012-2017 per gli adempimenti del caso.

“Una somma irrisoria considerando i costi che ciascuna coppia con problemi di infertilità è costretta a sostenere qualora decida di intraprendere il percorso di procreazione medicalmente assistita – ha rimarcato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo - Purtroppo, ad oggi, in Molise, non vi è alcuna struttura pubblica che garantisca la prestazione e l’Asrem ha finora rimborsato sino ad un massimo di 1.500 euro alle coppie aventi i requisiti richiesti e che hanno sostenuto i costi della procedura altrove.

“E’ assolutamente necessario tornare a garantire il servizio anche in Molise, soprattutto considerando l’alto numero di richieste di tale trattamento. A tal fine – ha concluso - ho impegnato il presidente della Regione ad un tempestivo interessamento alla vicenda e, nel contempo, allo stanziamento di ulteriori risorse economiche per garantire maggiore sostegno alle coppie desiderose di avere un bambino”.

