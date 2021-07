La Giunta regionale ha approvato le linee giuida. L'obiettivo è determinare un sistema di istruzione coerente con i fabbisogni del territorio

CAMPOBASSO. Istruzione e formazione: in Molise si scommette sui poli tecnico-professionali. La Giunta regionale ha infatti approvato le linee guida per costituirli nell'ambito dell'offerta formativa per il triennio 2021-2023.

Come riferisce l'Ansa, il processo di costituzione dei Ptp è finalizzato a determinare un sistema di istruzione e formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi del territorio regionale.

La Regione, nell'ambito dell'analisi di contesto e dei fabbisogni, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo molisano, si riserva di individuare tramite appositi confronti interistituzionali che includano tutti i soggetti interessati alla programmazione dei Ptp, le proprie filiere produttive tra le aree economiche e professionali.

"L'attuale contesto economico e finanziario molisano, caratterizzato da una grave crisi economica - si legge nella delibera di Giunta - necessita di un'articolata serie di interventi volti a contrastare la dispersione scolastica e formativa, nonché a favorire dinamiche di sviluppo ed adattamento del sistema produttivo. In tale ambito divengono pertanto prioritarie quelle politiche il più possibile diversificate e integrate volte a incrementare il livello di qualificazione dei giovani nonché a sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali".

