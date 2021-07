Presentata la Commissione parità e pari opportunità, Toma: "Quote rosa concetto riduttivo"

La Commissione è stata da poco integrata anche da un componente di genere maschile

CAMPOBASSO. Presentazione della Commissione per la parità e le pari opportunità della Regione Molise, questo pomeriggio, nella Sala Parlamentino di Palazzo Vitale.

Sono intervenuti il presidente della Regione, Donato Toma, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, la presidente della Commissione, Maria Grazia La Selva, e le due vicepresidenti, Aida Trentalance e Angela Di Burra.

La Commissione ha il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi, rimuovendo tutti gli ostacoli che, costituendo fattori di discriminazione diretta e indiretta per le donne, ne limitano o ne impediscono il pieno sviluppo come persona umana.

“La parità e le pari opportunità - ha detto il presidente Toma - rappresentano un pilastro fondamentale, direi imprescindibile, per la democrazia. Troppe volte, anche per causa nostra - intendo dire delle istituzioni- non si dà ad esse la giusta rilevanza. La parità, al di là delle belle intenzioni e delle frasi di circostanza che spesso sentiamo, deve essere fattuale, va attuata sul campo, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni. Insomma, in tutti i contesti”.

Per Toma, quello delle “quota rosa” è un concetto riduttivo e fine a se stesso. “Le donne – ha osservato - devono essere valutate per le loro capacità, per il loro talento e, in virtù di ciò, devono avere le medesime possibilità degli uomini. Senza se e senza ma. Non va dato loro un contentino o un semplice riconoscimento di facciata”.

“Sono certo – ha concluso il governatore - che la nuova Commissione darà un contributo importante. Tra l’altro, da poco tempo è stata integrata anche da una componente di genere maschile. Un’opportunità in più per arricchire, ulteriormente, il dibattito e apportare idee, contributi, proposte”.

Al termine dell'incontro, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha premiato il giovane studente del Liceo artistico “Benito Jacovitti” di Termoli, Jacopo Andreani, che ha realizzato il logo della Commissione.