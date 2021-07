Coronavirus, in Molise inoculate oggi altre 2736 dosi di vaccino

Sono 278.252 le dosi di vaccino somministrate in Molise dall'avvio della campagna, 2736 più di ieri

CAMPOBASSO. Sono 2.736 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi negli hub del territorio regionale.

Prosegue la campagna vaccinazioni in Molise ma non così spedita , tenuto conto del fatto che negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni in particolare da over 30 che lamentano di non essere stati ancora convocati dopo diverse settimane dall'invio della prenotazione.

Nel frattempo proprio oggi il commissario straordinario Figliuolo ha chiesto alle Regioni di velocizzare sulle somministrazioni del siero ai giovani, in vista della riapertura delle scuole a settembre.

