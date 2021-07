Fondi europei, Fanelli: altro che entusiasmo. Persi 77 milioni di euro

La capogruppo del Pd definisce fuorvianti le parole del governatore Toma, soddisfatto per l’assegnazione al Molise di 454 milioni

CAMPOBASSO. Programmazione europea, 454 milioni di fondi strutturali europei al Molise, all’entusiasmo del governatore, “siamo la regione del Sud che prende di più in percentuale e questo è un risultato che va blindato”, replica la capogruppo del Pd Micaela Fanelli, che parla di “versione fuorviante”.

"E’ vero che il Molise guadagna, ma non quanto dovrebbe – ha affermato la dem - La nostra regione, per la nuova programmazione, perde il 15% delle risorse potenzialmente assegnabili per il periodo 20/27. Quindi, se aumentano le risorse rispetto al precedente ciclo, non va dimenticato che accade perché il Molise passa da regione in transizione a regione in convergenza, in pratica tra quelle meno sviluppate. Ovvero quello che una volta veniva definito Obiettivo 1. Ecco perché non bisogna dimenticare come si tratti pur sempre di un ‘guadagno che avviene sul danno’: ovvero sui dati di un territorio allo stremo, con Pil e occupazione ai minimi storici”.



“Ma non è tutto – ha aggiunto Fanelli - dato che il passaggio più importante riguarda la ripartizione. In un primo momento, infatti, per il Molise il riparto matematico era dell'1,8% pari cioè a 532,2 milioni, che è poi stato ridimensionato all'1,5%, pari a poco meno di 455 milioni. In ‘soldoni’ ciò significa sostanzialmente che il Molise perde circa lo 0,3% su base nazionale: ovvero quasi 77 milioni. Una cifra spropositata su cui non sono sufficienti i tentativi di distogliere l’attenzione del presidente Toma a cui da mesi, ormai, chiedevo di porre in essere trattative con il Ministro della Coesione, per correggere questo errore di impostazione”.



“I dati che portano il Molise a rientrare nelle regioni in ritardo – ha rimarcato ancora la capogruppo del Pd - sono troppo seri per non meritare le risorse necessarie: Pil e occupazione nella nostra regione sono crollati a picco e questo spiega il perché, purtroppo, torniamo indietro fra le regioni meno sviluppate. E per questo era decisamente necessario fare di più. Era fondamentale concentrarsi su trattative capaci di portare a casa tesoretti più consistenti. Solo in quel caso il Molise avrebbe potuto gioire davvero".



“Così come non basta oggi ascoltare il territorio con una semplice call online aperta sul sito del Molise in Europa e annunciata in pompa magna da Toma.Quindi, sperando che, anche su questo, ci possa essere un ragionamento differente e seppur nella consapevolezza, che i fondi che arriveranno e potranno supportare le imprese con percentuali maggiori di aiuto, non possiamo non essere amareggiati dalla mancanza di attenzione da parte della Regione e del presidente Toma che al Molise ha fatto perdere quasi 80 milioni di euro. Eppure, anche questa volta avevamo messo in guardia e sollevato la problematica in Consiglio regionale. Il tutto – ha concluso Fanelli - mentre oggi c'è qualcuno che evita di raccontare ai molisani a quanto la nostra regione ha dovuto rinunciare”.

