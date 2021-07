Isernia, la Lega in piazza per una giustizia equa: successo per la raccolta firme di Salvini

Presente col Gruppo consiliare anche l’onorevole Colla. E domani a Termoli arriva il ‘Capitano’

ISERNIA. Successo per il banchetto della Lega in piazza Celestino V, dove stamani numerosi cittadini si sono avvicinati per avere informazioni o sottoscrivere i sei referendum di riforma della giustizia targati Matteo Salvini. Presente il Gruppo del Carroccio in Consiglio comunale, con Stefano Testa, Gianluca Di Pasquale, Irma Barbato e Maria Cocozza, oltre al commissario regionale, l’onorevole Jari Colla.

I gazebo della Lega sono stati organizzati non solo a Isernia, ma anche a Venafro, Campobasso e Termoli. E proprio nella città adriatica, domani sera alle 18 in piazza Vittorio Veneto, sarà presente il leader leghista in persona, Matteo Salvini, di ritorno in Molise per dire “mai più casi Palamara, mai più magistratura ostaggio di correnti e giudici politicizzati, certezza della pena”.

Come dichiarato da Colla, “sono tanti i cittadini molisani stanchi di una giustizia che vuole processare il nostro leader Salvini solo per aver bloccato i porti e l’immigrazione clandestina. La gente chiede processi veloci, fuori la politica dai tribunali, separazione delle carriere, responsabilità dei magistrati che sbagliano e che devono pagare”.

