Fiat di Termoli, tremano gli oltre 2mila addetti. Con Stellantis certezze al lumicino

Il destino incerto del più grande stabilimento industriale del Molise preoccupa i lavoratori. Il Partito Comunista avverte: “No ad accordi al ribasso. Da Stellantis politica aziendale feroce”

TERMOLI. Si dichiara preoccupato per il destino incerto dello stabilimento industriale Fca-Stellantis di Termoli, Il Partito Comunista Italiano, che in una nota a firma dell’ex consigliere regionale e sindaco di Casacalenda, Michele Giambarba, parla senza mezzi termini di “venti di crisi”, con riferimento alla possibilità che nei prossimi anni si possa andare incontro ad una forte riduzione di personale.

“Le varie voci di tagli, cassa integrazione e ridimensionamenti aziendali – spiega Giambarba - potrebbero creare seri problemi occupazionali. I segnali ci sono tutti e alimentano i timori tra i lavoratori. Dopo l’accordo di Cassino e, ancor di più, dopo quello vergognoso di Melfi – dove i sindacati, a dispetto di quanto votato nelle assemblee dai lavoratori, hanno sposato tutte le richieste aziendali, senza dire nulla, come denunciano in una nota i lavoratori iscritti alla FIOM e le loro RSU – anche gli operai dello stabilimento molisano dovranno stare all’erta, poiché quello che è successo lì può accadere anche a Termoli”. La vicenda dell’accordo al ribasso raggiunto allo stabilimento di Melfi denota, secondo il Partito Comunista, che occorre anche a Termoli restare vigili. “La nascita di Stellantis – accusa Giambarba - dimostra che la strada è segnata da una politica aziendale a dir poco feroce. Come Partito Comunista, dichiariamo la nostra assoluta partecipazione a tutte le iniziative che verranno prese nei prossimi mesi, se vi sarà la necessità di scontro duro con il padrone, e chiediamo – conclude Giambarba - a tutti i sindacati e i partiti di sinistra di non permettere ciò che è già accaduto nel 1994. Solo la lotta paga”.

