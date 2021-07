Il Molise virtuoso elogiato da 'Il Sole 24 Ore': la terra riscoperta dagli italiani

Si basa sulla riscoperta della semplicità la riscossa della regione più piccola del Mezzogiorno

CAMPOBASSO-TERMOLI. Si intitola “Molise alla riscossa, tra arte, natura, cucina e borghi” l’articolo dedicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” alla regione meno conosciuta d’Italia. La giornalista Sara Magro elogia il piccolo Molise che lo scorso anno è stato scelto dal New York Times come una delle 52 mete al mondo da non perdere nel 2020 e che quest’anno è stato scelta in particolare da turisti provenienti dal Nord Italia, convinti dalla genuinità dei prodotti enogastronomici, dall’aria salubre, dai paesaggi incontaminati, dai tanti piccoli borghi e dalla serenità che si respira in ogni dove.

