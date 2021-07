Covid, in Molise zero contagi e altri 5 guariti. I positivi scendono a 60

Novanta i tamponi processati dall’Asrem nelle ultime ore



CAMPOBASSO/ISERNIA. Zero nuovi casi sui 90 tamponi molecolari processati dall’Asrem nelle ultime ore e altri cinque guariti, 4 di Campobasso e 1 di Venafro.

Questo in sintesi il bilancio della prima domenica di luglio sul fronte coronavirus in Molise. Gli attualmente positivi scendono così a 60, 41 in provincia di Campobasso e 14 nell’Isernino: mai così pochi dall’autunno dello scorso anno.

Resta invariato il dato relativo ai ricoveri: tre i pazienti ancora assistiti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

