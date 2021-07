Matteo Salvini torna a Termoli. Dalla giustizia alla frecciata sulla sanità: "In Molise fa acqua"

Nel pomeriggio ha fatto tappa nel centro adriatico il leader nazionale della Lega, per sostenere la campagna a favore del referendum per la riforma della giustizia. Ad attenderlo in piazza i vertici locali del partito e numerosi simpatizzanti

TERMOLI. Il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, è arrivato oggi in Molise dopo il tour in Basilicata e Puglia, per sostenere la campagna referendaria sulla riforma della giustizia. Accolto dai vertici regionali e locali del partito sotto il gazebo allestito per l’occasione in piazza, ha attaccato frontalmente la magistratura, non risparmiando un commento critico contro il governo regionale guidato da Donato Toma. Non è un mistero infatti che il leader del Carroccio sia da tempo in rotta con il numero uno di Palazzo Vitale, dal momento cioè nel quale Michele Marone è stato defenestrato da assessore regionale.

La Lega, che alle elezioni regionali fu determinante per la vittoria di Toma e del centrodestra, non ha oggi alcun rappresentante nell’esecutivo. In tre anni svariati cambi in corsa hanno condizionato il percorso della giunta di centrodestra, elementi di cui lo stesso Salvini è a conoscenza, tanto da essersi lasciato andare a una battuta fin troppo esplicita: “Toma – ha dichiarato Salvini – cambia giunta ogni 15 giorni”. Ma l’attacco frontale è arrivato sul tema spinoso della sanità: “La Regione Molise – ha aggiunto il leader della Lega nel corso delle interviste rilasciate all’arrivo a Termoli – deve fare di più sulla sanità, che fa oggi fa acqua da tutte le parti”. Accuse esplicite destinate ad aver ripercussioni dirette in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni comunali di Isernia, un banco di prova cruciale per il centrodestra.

