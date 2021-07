In ritardo di 8 anni il Molise avvia l'iter per istituire Poli Tecnici Professionali

Nati nel 2013 per volontà del Ministero, i PTP sono in grado di offire percorsi di formazione professionalizzante nella cultura tecnico-scientifica, per ampliare le possibilità di occupazione per i giovani

CAMPOBASSO. Sono starti istituiti anche in Molise i PTP, Poli tecnici professionali, con l’approvazione delle Linee di Indirizzo, lo scorso 30 giugno, mediante delibera di giunta regionale n. 204. “Si tratta – spiega in una nota il sottosegretario e delegato all’istruzione nella giunta regionale, Roberto Di Baggio - di veri e propri incubatori di istruzione e formazione professionale, in quanto strumenti fortemente orientati a favorire la cultura tecnico scientifica dei giovani, grazie alla visione strategica delle modalità in cui operano. I poli sono costituiti da accordi di rete, formati da Istituti Tecnici e Professionali, ITS, imprese ed enti di formazione, con il supporto di ulteriori soggetti partner quali università, soggetti eroganti servizi di mobilità internazionale, amministrazioni locali e centri di ricerca”.

“Con l’approvazione delle linee di Indirizzo – aggiunge io sottosegretario - si è dato avvio alla procedura di istituzione di uno strumento innovativo, col quale la filiera istruzione-formazione-lavoro sarà ancora più rafforzata e volta a migliorare l’indice di occupabilità dei giovani molisani”.

“Nelle linee guida – continua Di Baggio - sono stati previsti altri soggetti “partner” con l’obiettivo di rendere ancora più completo il nuovo sistema di istruzione della Regione. Infatti anche Università, Amministrazioni Locali, Soggetti del sistema di mobilità internazionale e Centri di Ricerca possono apportare il loro prezioso contributo all’accordo, determinando un carattere di premialità e maggior spessore al sistema. Oltre a garantire percorsi formativi “su misura” per il nostro territorio, saranno rafforzate le competenze di alternanza, tirocinio, apprendistato. Sarà inoltre rafforzato il rapporto tra istruzione e formazione professionale, i sistemi della ricerca tecnologica, la mobilità degli studenti da e verso l’estero. con conseguente miglioramento delle conoscenze linguistiche”.

I primi PTP sono nati già nel 2013. Dopo 8 anni diventano finalmente realtà anche in Molise.

