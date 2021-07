Industria Felix, Odontosalute Isernia riceve per la seconda volta il premio nazionale

Nuovo importante traguardo per la B.m.n. Salus che gestice il centro odontoiatrico. È tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità, competitività e sostenibilità

ISERNIA. È stata dedicata al latinista e rettore dell’Università di Foggia Giovanni Cipriani, scomparso prematuramente, la settima edizione del premio nazionale Industria Felix. A lui si deve l’ideazione del sintagma Industria Felix, partendo dalle parole latine “strùere”, cioè costruire e “felix”: colui che è in grado di costruire genera, dunque, benessere.

A fare da cornice all’evento, l’incantevole Castello Aragonese di Taranto, quella tarantina è stata l’unica tappa italiana in presenza. Il premio nazionale è itinerante e in Puglia sono le imprese pugliesi, Lucane e molisane ad essere state celebrate. Novanta per esattezza: trentatré pugliesi, trentacinque lucane e ventidue molisane sono state le società di capitali con sede legale nelle tre regioni che si sono distinte. Per le tre regioni del sud 50.000 i bilanci 2019 analizzati dal Cerved, agenzia di rating italiana, in collaborazione con Il Sole 24 Ore e molteplici i criteri valutati, tra cui indici di redditività, imprese a guida femminile, imprese under 40.

Alla presenza di autorità civili e militari e con gli interventi del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, sono state premiate le aziende con bilanci virtuosi e che hanno visto crescere i propri utili, ma anche il numero degli addetti. Fra queste per il Molise, è stata premiata per la seconda volta la B.m.n. Salus che a Isernia gestisce il centro odontoiatrico Odontosalute.

L’isernina B.m.n. Salus è tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità, competitività e sostenibilità. Soddisfazione per i vertici Barbara e Mario Avicolli e Nicola de Santis. “Un traguardo importante per tutta la squadra di Odontosalute Isernia – ha dichiarato il legale rappresentante della società isernina Barbara Avicolli – Nel 2014 quando abbiamo costituito la B.M.N. Salus Srl abbiamo avuto difficoltà a reperire finanziamenti di qualsiasi genere in fase di start up, abbiamo pertanto investito con fondi personali in un progetto che, grazie a tutta una serie di fattori virtuosi, tra questi l’offerta di una odontoiatria dall’elevato contenuto medico-scientifico, una rete di servizi al paziente innovativa e di assoluto impatto sull’utenza e la capacità di non distogliere mai lo sguardo dal territorio, mettendo a disposizione le proprie risorse per promuovere decine di eventi benefici e sociali, ci consente per il secondo anno consecutivo di ricevere un riconoscimento che plaude alla nostra solidità e alla nostra competitività.

Partiamo da questo prestigioso premio per costruire un futuro sempre più roseo per i nostri collaboratori. Abbiamo superato la prima e anche la seconda ondata di Covid, non è stato facile, ma come siamo avvezzi a fare ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato a testa bassa, nel rispetto di tutte le indicazioni vigenti. In un comparto come il nostro in cui il rischio di contagio poteva essere altissimo e con picchi di utenza che sfiorano i 150 pazienti al giorno non abbiamo registrato alcun caso di positività, grazie all’osservazione di rigidi protocolli e agli investimenti messi a disposizione per elevare la sicurezza di operatori e pazienti. La volontà proprio non manca al nostro gruppo di lavoro e proprio sulle risorse umane continueremo ad investire, creando nuove opportunità in un territorio come quello dell’entroterra isernina che più di altri ha sofferto i morsi della crisi”.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con il Comune di Taranto, con la partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Puglia, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, ITS Logistica Puglia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!