Fiat di Termoli: cresce l'incertezza per il futuro dei lavoratori. Il Pd davanti allo stabilimento

Il futuro più che mai incerto del più grande stabilimento industriale del Molise, continua a preoccupare gli oltre 2mila addetti. In caso di effettivo ridimensionamento del sito produttivo, previste conseguenze gravissime per l’intera regione, che versa già in una situazione di pesante crisi occupazionale ed economica. In mattinata conferenza stampa del Pd molisano di fronte ai cancelli dell’azienda

TERMOLI. L’allarme lanciato sui possibili rischi di ridimensionamento dello stabilimento industriale di Rvolta del Re, in seguito alla nuova fusione del gruppo Fca con i francesi di Peugeot, continua a preoccupare i circa 2400 addetti dello stabilimento produttivo molisano.

Questa mattina il Partito Democratico ha indetto una conferenza stampa a sostegno dei lavoratori, proprio davanti ai cancelli del sito industriale di Termoli.

“Come Pd – ha spiegato il segretario regionale Vittorino Facciolla - ci siamo presi l'impegno di continuare a monitorare e vigilare affinchè le nuove dinamiche produttive che prevedono possibili ridimensionamenti non si trasformino in una situazione drammatica per lo stabilimento di Termoli.

Abbiamo voluto, inoltre richiamare, le istituzioni regionali e di territorio, ad essere vigili e non lesinare alcuna energia nella difesa del presidio produttivo e dei lavoratori” ha concluso Facciolla. Ma sulla vicenda continua a regnare il silenzio pressoché totale dei vertici aziendali, l’elemento che in questo momento preoccupa maggiormente e contribuisce ad alimentare il clima di incertezza.

