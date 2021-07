Wembley parla molisano, Giamba Picciano ritrova Mancini

E’ stato il traduttore del Ct dell’Italia a Manchester e Leicester, stasera porterà un po’ di Molise nel tempio del calcio: “Gli ho chiesto i biglietti per la finale, mi ha risposto: ‘Battiamo prima la Spagna e poi vediamo”. Stasera ritrova tanti bussesi d’Inghilterra come lui: prima una birra poi dal vivo Italia-Spagna

di Maurizio Cavaliere

Giambattista Picciano: il cognome rivela le ‘chiare origini molisane’, per dirla con Bruno Pizzul quando il vecchio telecronista friulano raccontava di calciatori che pur giocando con una nazionale avevano evidentemente radici diverse. Proprio come lui, che ha vissuto a Torino, vive in Inghilterra, a Leicester, ma che sostanzialmente è molisano dentro, precisamente di Busso. Di ‘Giamba’ abbiamo parlato altre volte perché è uno che fa, che crea, che insegna all’Università e che, la cosa ci interessa alquanto, è stato il traduttore di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri in Inghilterra. Uno introdotto insomma, che spesso torna in Molise per portare i suoi studenti inglesi, cui insegna l’italiano, fra le lande d una terra che promuove come e più di un tour operator, proponendo esperienze sensoriali sorprendenti fra paesaggi non antropizzati, buon mangiare e piccole aziende di qualità.

L’abbiamo ‘beccato’ via telefono mentre è in viaggio per Wembley, monumentale stadio londinese, palcoscenico del primo europeo itinerante della storia del calcio. Non poteva che essere lì stasera, perché lui tifa Italia e soprattutto tifa per il ‘Mancio’ con il quale è rimasto in buoni rapporti. Lo accolse in casa propria quando chiuse la carriera di calciatore a Leicester, lo ritrovò allenatore al Manchester Cicy qualche anno dopo. I due si sono sentiti anche di recente: “E’ abbastanza tranquillo” dice, gli ho chiesto i biglietti per la finale e mi ha risposto: “Battiamo prima la Spagna e poi vediamo”.

Mentre pariamo, ‘Giamba’ è quasi a Londra. Sta scendendo dalla contea del Leicestershire, dritto verso la capitale della musica e del calcio. In auto con lui il figlio Eduardo Picciano Moss.

Mancano 3 ore all’inizio della sfida fra azzurri e Spagna dalla quale spunterà il nome della prima finalista, l’altra come è noto verrà fuori dall’altro match della final four, quella di domani sera fra i Tre Leoni inglesi e la soprendente Danimarca.

Sognando la finale dei suoi (e non solo suoi) sogniovvero Inghilterra-Italia, stasera il ‘nostro’ parlerà soprattutto molisano: “Certo - spiega - fra poco ci troveremo nei pressi di Wembley con altri bussesi che vivono a Bedford. Ci faremo una birra insieme e poi tutti dentro a tifare Italia”. Eccoli qua i suoi colleghi bussesi e calciofili al pub: Fiorentino Manocchio, Alessandro Manocchio e Riccardo Lallo.

Ci sarà un po’ di buon Molise insomma stasera nel tempio del calcio, a pochi chilometri di distanza dalla vecchia Freemasons’ Tavern il pub dove il 26 ottobre del 1863 nacque il calcio inglese, e per molti, quello mondiale.

La potremmo definire una reunion tra ‘Fratelli bussesi d’Italia’. E forse stasera in Molise l’inno di Mameli echeggerà ancora più forte.

