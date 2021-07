Gemelli Molise in vendita, Toma a confronto con la proprietà. Greco: non accetteremo speculazioni

Mentre continuano le indiscrezioni sui possibili acquirenti del centro di alta specializzazione di Tappino

CAMPOBASSO. Vendita di Gemelli Molise, il governatore Donato Toma non si sbilancia. E dopo la presa di posizione della politica, dei Vescovi della regione e dei cittadini, che temono per la vendita di una clinica che rappresenta un’eccellenza per la sanità molisana, rimanda ogni valutazione al confronto con la proprietà.

“Questa sera avremo una call con i vertici di Gemelli Molise, che io ho richiesto per conoscere gli esatti termini della vicenda – ha chiarito il presidente della Regione – quel che so è che è stata avviata una procedura privata per la vendita della struttura, sulla quale non posso sbilanciarmi perché voglio capire di più. Quello che posso dire è che se c’è da prendere tempo chiederemo tempo”.

Maggiori dettagli emergeranno al termine del summit. Nel frattempo continuano le indiscrezioni sui grandi gruppi che sarebbero interessati a rilevare il centro di Tappino, a partire dal gruppo Patriciello, passando da Humanitas, una delle più grandi strutture italiane per la ricerca e l’assistenza sanitaria. Tra i nomi emersi in questi giorni anche quello di Carlo De Benedetti, della famiglia Angelucci, ma anche i gruppi che fanno capo a Vito Gamberale e Luca Di Montezemolo.

Per ora solo indiscrezioni, tanto più che la notizia della vendita di Gemelli Molise per ora non è confermata dalla governance. Anche se il procedimento è partito e il ‘totoacquirente’ è in pieno svolgimento. Mentre c’è chi spinge per l’acquisto da parte della Regione.

“E’ un’occasione che la Regione non può farsi scappare, anche in raccordo con i Ministeri interessati – ha detto ieri in Consiglio regionale il capogruppo del M5s Andrea Greco – non bisogna permettere che intervengano privati con una speculazione che potrebbe incidere sulla salute dei cittadini, attraverso la vendita e l’acquisto di una struttura realizzata con fondi pubblici”.

