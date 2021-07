Tfa Sostegno: preselezioni dal 20 al 30 settembre. In Molise previsti 400 posti

Il Ministero dell'Università ha emanato il decreto per l’attivazione del VI ciclo di specializzazione per diventare docenti di sostegno nelle scuole. Le preselezioni si svolgeranno a fine settembre nelle sedi universitarie

CAMPOBASSO. Il Ministero dell’Università ha emanato il decreto n.755 del 6 luglio per l’attivazione del VI ciclo del Tfa sostegno. Sono 22mila i posti disponibili a livello nazionale, 400 in Molise, stesso numero dello scorso ciclo.

I posti in Molise sono così ripartiti: 70 riguardano l’accesso alla specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia; 130 nella scuola primaria; 100 nella scuola secondaria di prima grado; 100 nella scuola secondaria di secondo grado.

Le date di svolgimento dei test preselettivi, come riportato dal sito orizzonte Scuola, sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate: 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia; 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria; 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado; 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri bandi e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale.

In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022.

