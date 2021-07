Emergenza cinghiali, la rabbia degli agricoltori. Toma: serve un decreto del Governo

Oggi il sit-in della Coldiretti davanti alla sede della Giunta regionale. Il proliferare della fauna selvatica, oltre alle colture, mette a rischio la sicurezza. Iniziative in tutte le città italiane per un problema che sta diventando drammatico

CAMPOBASSO. La rabbia degli agricoltori, esasperati per assistere alla distruzione delle loro colture. L’emergenza cinghiali è un problema nazionale, che in Molise sta diventando drammatico, con gli animali che ormai non devastano solo le campagne attraversano tranquillamente anche le città, come dimostrano i sempre più frequenti avvistamenti a Campobasso e in altri comuni della regione.

“Vogliamo tornare a vivere dignitosamente”, ha detto il delegato confederale di Coldiretti Molise Giuseppe Spinelli, nel sit-in di protesta che si è svolto questa mattina davanti alla sede della Giunta regionale, in contemporanea con diverse altre città italiane. Un’analoga manifestazione si è tenuta a Roma, davanti a Montecitorio, per chiedere l’intervento di tutti i gruppi parlamentari, “che promettono ma non fanno nulla”. LA VIDEOINTERVISTA A GIUSEPPE SPINELLI

In via Genova, insieme agli agricoltori e ad alcuni sindaci in fascia tricolore, con il cappellino giallo della Confederazione anche il consigliere del M5s Vittorio Nola, che ha contestato le azioni portate avanti dalla Giunta regionale e un mancato intervento sul piano faunistico, dopo che il provvedimento pensato dall’esecutivo Toma per limitare la diffusione degli ungulati, c’è da dirlo, è stato impugnato dal Governo e dalla Corte Costituzionale.

“Si è trattato di grido di allarme, il quale non deve rimanere inascoltato – ha affermato Nola - Resta fondamentale l’adozione di un Piano di contenimento della specie dei cinghiali, e un Piano di gestione della fauna selvatica, portato oggi da Coldiretti sul tavolo di Toma. Nelle prossime ore sottoporrò al ministro alle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli, il documento di Coldiretti, oltre a rappresentargli le istanze dei nostri agricoltori e allevatori esasperati da quanto accade tutti i giorni da Capracotta al Basso Molise, passando per i grandi centri. Per arginare il problema, tuttavia, il primo e più importante segnale deve arrivare dalla Giunta regionale”

A rappresentare la Regione l’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere – nei suoi confronti le polemiche degli operatori – e il governatore Donato Toma, che ha imbracciato il megafono per parlare ai rappresentanti della Coldiretti. E ai cittadini presenti. Prima di scendere in via Geneva l'incontro con i vertici della Confederazione

“Porterò la questione all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni, dove vi posso assicurare che il Molise conta – le parole di Toma – quello della proliferazione dei cinghiali è un problema gravissimo, che necessità di un intervento straordinario. Per questo solleciterò un Decreto legge urgente del Governo”.

“Adesso abbiamo superato ogni limite, mentre alcuni animalisti continuano a guardare con atteggiamento benevolo ai cinghiali. Tutto questo è diventato insostenibile, per l’agricoltura, per la sicurezza dei cittadini e perché come regione spendiamo fior di milioni per i risarcimenti dovuti ai danni provocati dai cinghiali. Visto che la nostra legge è stata impugnata la questione deve necessariamente spostarsi sui tavoli nazionali”.

Carmen Sepede

