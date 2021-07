Emergenza idrica e comuni 'a secco', Romagnuolo lancia l'allarme: servono soluzioni

La consigliera regionale evidenzia la necessità di dare risposte ai cittadini a cui deve essere garantito un servizio essenziale

TERMOLI. È di nuovo emergenza idrica in Molise e, in questi giorni, le maggiori criticità si stanno registrando nei comuni della costa adriatica e della zona frentana. Aree con distese di campi coltivati e, in questo periodo, particolarmente affollate da turisti. A sollevare la questione è la consigliera regionale Aida Romagnuolo, che chiede soluzioni immediate.

“È impensabile – ha ribadito – che proprio i nostri territori debbano fare i conti con la mancanza di acqua. Famiglie con bambini e attività commerciali che si ritrovano, a volte senza nemmeno preavviso e tra infinite difficoltà, ‘a secco’. Una vicenda che deve trovare, una volta e per tutte, una soluzione, e questo anche per le sorti economiche della regione. I cittadini pagano le tasse ed è ingiusto che vengano privati di tale bene”.

Nel mirino non manca Molise Acque, l’azienda Speciale che si occupa del rifornimento ai serbatoi di 170 Comuni molisani, pugliesi e campani “costantemente alle prese con potenziamento di pompe di sollevamento o manutenzione degli acquedotti. Ma come sempre, quando sono in corso lavori, a subire i disagi restano i molisani. Non mi stancherò mai di ripetere – ha aggiunto la consigliera Romagnuolo – che prima di tutto deve venire il Molise. Solo in questo modo la nostra regione continuerà a vivere”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!