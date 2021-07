Gemelli Molise in vendita, Primiani replica a Cefaratti: "Sei come lo smemorato di Collegno"

Per il portavoce 5Stelle a Palazzo D’Aimmo, il consigliere di maggioranza in Regione attacca il Movimento ma dimentica le gravi responsabilità dell’Asrem nella gestione della sanità pubblica

CAMPOBASSO. Il portavoce 5Stelle in Consiglio regionale, Angelo Primiani, replica duramente al consigliere di centrodestra Gianluca Cefaratti, sulla vicenda riguardante la vendita dell’ospedale Gemelli Molise.

“Il rappresentante di ‘Orgoglio Molise’ – dichiara Primiani - invece di unirsi alla nostra richiesta fatta a Toma di relazionare sulla vicenda che vede coinvolti centinaia di lavoratori e una struttura i cui servizi sono ‘cofinanziati’ dalla Regione, si scaglia maldestramente contro il M5S le cui posizioni sono arcinote a tutti.

Come pure arcinote – aggiunge il portavoce pentastellato - sono le azioni portate avanti dal nostro gruppo in merito ai commissari e all’integrazione tra ospedale ‘Cardarelli’ e ‘Gemelli’ per la creazione di un hub regionale. Siamo e restiamo dalla parte dei cittadini senza fare sconti a nessuno. Cefaratti dovrebbe saperlo soprattutto se si parla di accesso alle cure sanitarie decisamente peggiorate a causa della scellerata politica attuata dall’Asrem.

Quella stessa Asrem di cui Cefaratti parla come esempio virtuoso e alla quale dice di voler consegnare pieni poteri nella gestione della sanità. Peccato – osserva Primiani - che come lo smemorato di Collegno, Cefaratti dimentica che tra le principali criticità vissute negli ospedali e sulle ambulanze del 118, acuitesi nelle ultime settimane, c’è proprio l’incapacità nel fornire risposte da parte dell’Azienda sanitaria e del suo direttore generale.

In attesa che a Cefaratti torni la memoria, ribadiamo la nostra piena volontà ad ascoltare e apprendere quali scenari si apriranno sulla ‘Gemelli Spa’. La mancanza di risposte da parte del presidente Toma – conclude Angelo Primiani - è preoccupante e lo è ancora di più se pensiamo che nel Cda della ‘Gemelli Molise’ siede anche l’avv. Lucarelli, rappresentate in quota alla Regione Molise”.

