Sostegni Bis, 2 milioni alle università del Mezzogiorno: contributi pure al Molise

L’annuncio della deputata Annaelsa Tartaglione che rivendica l’approvazione di un suo emendamento per potenziare l’attrattività degli atenei del Sud

ROMA/CAMPOBASSO. Contributi per 2 milioni di euro alle università del Mezzogiorno. Ad annunciarli, in una nota, la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione, che rivendica la presentazione e l’approvazione di un suo emendamento ad hoc.

“Con l’approvazione del mio emendamento al Dl Sostegni bis – dichiara - saranno destinati 2 milioni di euro per il 2021 alle Università del Mezzogiorno al fine di promuoverne lo sviluppo e di potenziarne l’attrattività. Un passo significativo perché i contributi andranno alle Università statali e non statali legalmente riconosciute di Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ringrazio il capogruppo e tutti i membri della Commissione Bilancio per l’importante lavoro svolto a sostegno dell’istruzione universitaria. È giusto che si contribuisca a colmare il divario esistente tra Nord e Sud con maggiori risorse”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!