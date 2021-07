Coronavirus in Molise, zero contagi e 11 guariti: focolaio nella Rsa di Montenero di Bisaccia verso l’estinzione

Restano positivi solo in 4 nella casa di riposo, 7 sono in totale i contagiati in paese. Gli esiti del bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem. Refertati 448 tamponi

CAMPOBASSO. Dopo la lieve risalita di contagi registrata nella giornata di ieri, torna a migliorare la situazione in Molise sul fronte coronavirus.

Il bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem, sulla base dell’effettuazione di 448 tamponi, rileva zero nuovi contagi da Covid-19, ma soprattutto 11 guariti (5 di Montenero di Bisaccia, 1 di San Martino in Pensilis, 4 di San Salvo e 1 di Vasto): si tratta degli ospiti della Rsa di Montenero di Bisaccia, risultati positivi nei giorni scorsi ma rimasti per lo più asintomatici.

Nella Casa di riposo – come confermato dal sindaco del paese Simona Contucci – restano 4 persone ancora infette, 3 anziani e un operatore, ma il focolaio si può dire in via di estinzione. In totale in paese sono 7 le persone ancora contagiate.

Per il ritiro delle ordinanze restrittive emesse dal primo cittadino, in particolare il divieto di ingresso nella struttura, si dovrà però attendere la completa guarigione di tutti.

I casi attuali di positività in regione sono 54 e i soggetti in isolamento 1.894. Nel reparto di Malattie infettive Covid presso il Cardarelli resta ricoverato un solo paziente.

