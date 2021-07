Rottura sulla rete idrica a Campobasso: diversi quartieri senz’acqua

Il danno a contrada Calvario, lavori di riparazione in corso

CAMPOBASSO. Diversi quartieri cittadini senz’acqua a causa della nuova e improvvisa rottura, che si è verificata in zona contrada Calvario a Campobasso oggi pomeriggio, dopo il danno di ieri in via Principe di Piemonte.

La società Idrosfera, che si occupa degli interventi di manutenzione, è prontamente intervenuta, evitando così danni all’asfalto più rilevanti e ha già individuato la rottura, in modo da poter procedere alla successiva riparazione.

Sul luogo sono presenti anche agenti della Polizia Municipale per occuparsi della mobilità della zona durante i lavori.

Nel frattempo Molise Acque ha comunicato che è stato interrotto il flusso idrico nelle seguenti zone di Campobasso: Colle delle Api (tutte le strade); San Giovanni in Golfo (tutte le strade); Zona CEP (tutte le strade); Via XXIV Maggio e traverse; Via IV Novembre e traverse; Via Delle Frasche; una parte della Zona Industriale; via Barbato e parte di Colle dell'Orso.

I lavori di riparazione da parte di Molise Acque dovrebbero essere ultimati in serata, permettendo così la regolare ripresa del flusso idrico nelle zone interessate.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!