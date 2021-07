Il portafortuna per la finale europea degli azzurri: 11 caciocavalli molisani

L'omaggio made in Molise dei fratelli Gianfagna dell’antico Caseificio Monforte di Campobasso

CAMPOBASSO-LONDRA. Dopo il fortunato omaggio del caciocavallo Di Pasquo di Agnone stampato sula t-shirt di un tifoso molisano presente nella semifinale dell’Italia contro la Spagna, tocca ora a quello di Campobasso.

Il portafortuna per l’Italia nella finale del campionato europeo, in programma domenica contro Inghilterra, sono 11 caciocavalli molisani spediti per l’occasione dall’Antico Caseificio Monforte di Campobasso, che ha una sede proprio a Londra, teatro dell’attesa finalissima.

La sorpresa è svelata proprio dai fratelli Gianfagna, titolari del caseificio: “A chi saranno diretti questi nostri 11 caciocavalli? Vi diamo un aiutino” scrivono nel post pubblicato sulla pagina facebook. “Diciamo che sono pronti per scendere in campo per dare un carico di energia tutta molisana ai campioni, che hanno deciso di cambiare colazione. Beh, aspettando che la nostra rappresentanza arrivi a destinazione sana e salva, noi ci prepariamo a urlare Forza Azzurri. E comunque andrà sarà un successo....anche un po’ per noi”.

