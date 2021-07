Nati per leggere, Colarocchio: “Il programma per bimbi e genitori molisani”

Stamattina in villa De Capoa una delle tappe dell’iniziativa che aiuta a crescere con i libri. Ne abbiamo parlato con il pediatra campobassano, referente del progetto in Molise.

di Maurizio Cavaliere

Crescere con la lettura, magari d’estate all’ombra degli alberi secolari di un parco cittadino o al tramonto in riva al mare. Poche ma essenziali le coordinate del progetto ‘Nati per leggere’, sviluppato dall’Associazione culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino.

Il programma ha ormai più d dieci anni di vita ed è presente in tutte le regioni italiane. Oggi, in Molise, ha fatto tappa in villa De Capoa a Campobasso. Ne abbiamo parlato con il referente regionale, il dottor Nunzio Colarocchio, pediatra, che, insieme ad altri colleghi e volontari, c’era anche la consigliera comunale Bibiana Chierchia, ha portato con sé diversi libri illustrati, destinati a bambini fino all’età di sei anni. Seduti su coperte e plaid, sistemati all’ingresso della Villa, i lettori hanno interagito con i bimbi presenti. Diverse infatti le famiglie che hanno voluto sperimetare questa iniziativa gratuita tanto semplice quanto importante.

“Promuovere la lettura è fondamentale. Lo si può fare in modi diversi - ci ha spiegato in questa video intervista il dottor Colarocchio - Noi lo faremo anche sulle spiagge oppure, la settimana prossima, a Bonefro, poi a Larino, di nuovo a Campobasso e altrove.

“Il bambino impara a leggere già quando è nel pancione - ha proseguito il pediatra - Se infatti la mamma legge ad alta voce un testo, il bimbo sente già le parole sotto forma di vibrazioni, suoni che poi ascolterà nei mesi e negli anni successivi, quando saranno quasi dei richiami di quel senso di tranquillità che è molto importante per la sua crescita”.

La lettura ad alta voce, dunque, non solo come strumento terapeutico ma anche come mezzo per rendere le donne e gli uomini del futuro più consapevoli, sicuri e capaci di integrarsi. Un buon esercizio che aiuta i bambini a mantenere più a lungo la concentrazione. Sembra una cosa naturale, ma di questi tempi pare, anzi è, una grande conquista.

In alto la video intervista di questa mattina in villa De Capoa.

