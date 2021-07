Comunali Isernia, prende quota il nome di Raffaele Mauro sindaco. Ma lui nicchia

Una proposta di candidatura proveniente dal basso, cui potrebbe seguire la formazione di una lista civica. Fibrillazione nel centrodestra

ISERNIA. Prende quota nel centrodestra il nome di Raffaele Mauro quale candidato sindaco di coalizione. O almeno di una parte.

Una proposta di candidatura proveniente dal basso, con un nutrito gruppo di cittadini pronto a dar vita ad uno schieramento civico in suo sostegno. Schieramento che potrebbe contare sull’appoggio di ex consiglieri comunali, di qualche consigliere regionale in carica e in cui potrebbero confluire diversi esponenti del volontariato, finanche di centrosinistra.

Rumors accreditati riferiscono dell’avvio di un pressing sul professionista, ai fini della sua discesa in campo, proprio mentre il centrodestra è alla ricerca dell’unità perduta. Il diretto interessato al momento, però, non si sbottona. Contattato da isNews, ha scelto la via del silenzio, non smentendo né confermando le indiscrezioni. Atteggiamento che potrebbe tradire almeno qualche intenzione verso un rinnovato impegno politico in prima linea.

L’avvocato non è nuovo alle sfide in solitaria. Nel 2012, con la lista civica della 'Farfalla', si propose all’elettorato isernino ottenendo circa il 16% dei consensi. Risultato che andò a indebolire la coalizione di centrodestra, che non riuscì a eleggere al primo turno il proprio candidato sindaco, Rosetta Iorio, poi battuta al ballottaggio dall’aspirante primo cittadino di centrosinistra, il compianto avvocato Ugo de Vivo. Probabilmente, anche grazie ai voti di Mauro.

Insomma, l’ex presidente della Provincia di Isernia ha dimostrato di aver un certo ‘peso’ elettorale. Se la sua figura incontrasse il favore dell’intero schieramento di centrodestra, potrebbe verosimilmente riscuotere successo. Se invece dovesse scendesse nell’agone soltanto con l’appoggio di un gruppo civico, potrebbe rappresentare l’ago della bilancia delle prossime Amministrative d’autunno.



Nelle ultime elezioni Comunali la spaccatura del centrodestra portò al ballottaggio due suoi esponenti, d’Apollonio e Melogli, ma va detto che il candidato del centrosinistra, Rita Formichelli, prese meno voti delle liste a supporto. Ad oggi la situazione della vigilia potrebbe essere analoga e, dunque, se il centrosinistra giocasse al meglio le sue carte potrebbe avere molte chance di soffiare agli avversari la guida di palazzo San Francesco, qualora approdasse al ballottaggio.

Di fatto le ultime tornate elettorali hanno mostrato l’ampio ricorso da parte dei cittadini di Isernia del cosiddetto ‘voto disgiunto’, che ha decretato risultati talvolta inaspettati. Oltre al già citato caso di Rosa Iorio, c’è pure il precedente del compianto avvocato Vincenzo Colalillo, sconfitto al ballottaggio nonostante la stragrande maggioranza dei voti ottenuti dalle liste di riferimento.

Insomma, le ‘spaccature’ si pagano. Chissà che la lezione non serva a ritrovare la strada dell’unità. Ma con la possibile entrata in scena di una figura dirompente come quella di Raffaele Mauro nulla può essere dato per scontato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!