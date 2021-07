Coronavirus, 10 contagi in Molise. Si allarga ancora il cluster di Guglionesi

In paese altri 7 casi. Fermi fortunatamente i decessi e i ricoveri

CAMPOBASSO. Coronavirus, 10 nuovi contagi in Molise, dai 371 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Si allarga il cluster di Guglionesi, dove oggi sono stati accertati 7 positivi al Covid, in aggiunta ai 14 di ieri. In totale salgono quindi a 32.

Una situazione che sta creando una certa preoccupazione in Molise, per l’aumento dei contagi degli ultimi giorni, dopo settimane di stop alla diffusione dell’epidemia. Gli altri casi di oggi a Ferrazzano (1), Larino (1) e Termoli (1).

Nel bollettino appena diramato dall’Asrem nessun nuovo decesso o ricovero, con 1 solo malato Covid ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso, in Malattie infettive.

Fino ad oggi sono 13.790 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 77 attualmente positivi e 1.910 persone in isolamento. I guariti complessivi sono 13.207, mentre i morti sono 492.

