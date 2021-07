Basso Molise senza punto nascite. Italia Viva contro i vertici Asrem: "Decisione assurda"

Diritti negati ancora una volta per le donne del basso Molise . I renziani del Molise si scagliano contro la decisione di Florenzano e Degrassi

TERMOLI. “Da oggi e non si sa fino a quando e come all'ospedale San Timoteo di Termoli non si potrà più partorire”. La presa d’atto della situazione surreale che riguarda il punto nascite dell’unico ospedale attivo in basso Molise, arriva dal coordinamento regionale di Italia Viva Molise, che in una nota parla di “diritti negati ancora una volta per le donne del basso Molise, che non potranno partorire con il ginecologo che le ha seguite durante i 9 mesi di gravidanza e che dovranno sobbarcarsi i disagi della Bifernina per arrivare al Cardarelli di Campobasso, oppure l' unica scelta resta andare fuori regione. Diritti – continua Italia Viva - ma anche sicurezza mancata perché un viaggio molto lungo durante le doglie potrebbe mettere a rischio la salute della donna stessa.

Chiudere il punto nascita era già stato pensato quando non si raggiungeva il numero di parti necessari previsti dal decreto Balduzzi. Ora si coglie la palla al balzo per attuare questa scelta scellerata. Il basso Molise non è una zona a misura di donna. Metteremo in campo – annunciano gli esponenti renziani - tutte le azioni necessarie affinché il diritto di scegliere di partorire a Termoli venga rispettato".