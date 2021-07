Vaccini in vacanza, Florenzano: “Il Molise dice no”

Il direttore generale dell’Asrem conferma che “non è possibile chiedere la somministrazione della seconda dose durante il soggiorno in regione”.

di Maurizio Cavaliere

Dubbi ce ne sono stati e ce ne sono ancora in questi giorni: alcuni cittadini, tra parenti, amici e turisti, pronti a raggiungere il Molise, anche per le vacanze, non hanno ben compreso il motivo per cui il Molise ha deciso di non consentire il richiamo del vaccini in regione così come annunciato a auspicato dal Generale Figliuolo. Sono diverse le situazioni in cui chi è in Molise, o ci arriverà nei prossimi giorni, sarà costretto a fare ritorno nella regione di provenienza per fare la seconda dose. Ci sono ovviamente anche casi di persone che in Molise non verranno proprio, per lo stesso motivo.

Molte regioni hanno deciso di fare diversamente, pur se tra diverse difficoltà e paletti. Il Molise ha detto... semplicemente no.

Abbiamo girato la questione al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano il quale ha spiegato che: “A meno che non ci siano persone con malattie o problematiche gravi non sarà possibile fare il vaccino in Molise, se provenienti da altre regioni. La soluzione è chiedere all’Asrem di competenza - ha proseguito Florenzano - di rinviare la data del vaccino se questa coincide con il periodo di soggiorno in Molise”. Rinviarla vuol dire però non seguire le prescrizioni e i tempi previsti tra una somministrazione e l’altra. Per cui chi non se la sentirà di alterare l’intervallo di tempo dovrà giocoforza rinunciare alla vacanza in Molise o evitare di tornare dai parenti, a meno che non decida di rientrare, per esempio a Milano, per poche ore, fare il vaccino, e tornare di nuovo Molise. Ipotesi per molti, giovani compresi, non praticabile.

Non che le cose vadano assai diversamente su tutto il territorio italiano, visto che finora le prenotazioni non sono state tante. Si sono mosse subito e bene il Piemonte e la Liguria che dal 1 luglio hanno fatto scattare un accordo che vale per i propri residenti in vacanza nella regione limitrofa. Da ieri, con la partenza delle prenotazioni, è possibile fare il vaccino in vacanza anche nel Lazio. La Valle d’Aosta invece apre ai turisti da tutta Italia ma solo se si fermano almeno 30 giorni, non proprio il tempo medio di un soggiorno in vacanza. Poco meno - tre settimane - il tempo minimo richiesto dalla Puglia per vaccinare i turisti che sceglieranno le spiagge, e non solo quelle, pugliesi. Ci sono insomma diversi paletti anche dove il vaccino in vacanza è stato consentito.

Va meglio per Trentino e Abruzzo dove si vaccinano i turisti a patto che il soggiorno minimo sia nel limite dei tempi indicati dal Commissario Figliuolo, ovvero 15 giorni. Situazione favorevole sulla carta anche in Calabria, mentre la Campania, come il Molise, si è detta contraria alle vaccinazioni dei turisti.

Propense ad accogliere i turisti in attesa del richiamo, infine, anche Sardegna e Toscana, tuttavia le due regioni chiedono ancora la garanzia di dosi per i propri abitanti, dunque una compensazione delle dosi destinate a chi non risiede in regione. E’ probabile che alla base della decisione di Florenzano e soci ci sia proprio questa considerazione.

Nel caos generale c’è però una certezza: la maggior parte degli italiani si è dichiarata più favorevole al rinvio delle vacanze che a quello della seconda dose di vaccino. Il Covid e le notizie di una maggiore efficacia della copertura totale (prima e seconda dose) alle insidie della variante delta inducono i vacanzieri alla prudenza.

