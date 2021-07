Vaccini, il Molise corre contro la variante Delta: quasi 314mila dosi somministrate oggi

Continua la marcia verso la vaccinazione di massa in Molise: proseguono i richiami per chi ha già avuto la prima dose

CAMPOBASSO. Sono 313.987 in totale le dosi di vaccino anti-Covid somministrate oggi in regione. Lo si evince dal bollettino serale diffuso dall’Asrem.

Rispetto alla data di ieri si registra un aumento di 3544 inoculazioni di siero. Resta Pfizer il vaccino più somministrato in regione (218.147 le dosi iniettate oggi) mentre sono state inoculate 59.678 dosi di Astrazeneca.

Code per i richiami in mattinata sono state segnalate alla Casa della Salute del Vietri di Larino e non sono mancati attimi di concitazione tra coloro che erano in attesa.

