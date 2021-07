Coronavirus, 23 nuovi casi di Covid in Molise. Dimesso l’ultimo paziente ricoverato al Cardarelli

Il maggior numero di contagi a Campobasso e Guglionesi. Oggi processati 398 tamponi

CAMPOBASSO. Coronavirus, riparte l’epidemia in Molise. Accertati oggi 23 contagi, dai 398 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I casi a Campobasso (9), Guglionesi (8), dove continua ad allargarsi il cluster, Bojano (4) e San Giovanni in Galdo (2).

Una situazione che sta creando non poca preoccupazione, per l’aumento dei positivi degli ultimi giorni, dopo settimane di stop alla diffusione dell’epidemia, dovuto come si teme alla diffusione della variante Delta.

Nel bollettino appena diramato dall’Asrem nessun nuovo decesso, con la buona notizia rappresentata dal fatto che, dimesso l’ultimo paziente Covid al Cardarelli non ci sono al momento malati ricoverati.

Fino ad oggi sono 13.813 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 97 attualmente positivi e 1.942 persone in isolamento. I guariti complessivi sono 13.210 (oggi ne sono stati certificati 3), mentre i morti sono 492.

