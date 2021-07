Dal blocco delle nascite ai tagli alle postazioni di 118: i sindaci ora alzano la voce

Il primo cittadino di Civitacampomarano, Paolo Manuele, contesta la delibera del 13 luglio a firma del dg Asrem, sulla copertura delle carenze nelle postazioni di 118, e chiede le dimissioni dei vertici della sanità regionale, accusati ancora una volta di improvvisazione

CIVITACAMPOMARANO. Mancanza di programmazione e di coinvolgimento nelle decisioni che attengono alla salute dei cittadini. Come è stato per il blocco delle nascite all’ospedale San Timoteo di Termoli, anche sulla vicenda dei tagli alle postazioni di 118 nelle aree interne, si registrano polemiche feroci degli amministratori locali all’indirizzo dei vertici della sanità regionale. E’ un fiume in piena il sindaco di Civitacampomarano, Paolo Manuele, il primo a denunciare i tagli operati a un servizio di fondamentale importanza per un’area già gravemente provata dallo spopolamento e dalla carenza di collegamenti.

“In base a quanto si evince dalla delibera n. 815 del 13.07.2021 del direttore generale A.S.Re.M. – scrive il sindaco dal suo profilo facebook - arriveranno dei medici per coprire le carenze del personale 118. Sinceramente – confessa Manuele - leggendo l'atto è difficile comprendere dove saranno impiegati e se il loro arrivo consentirà di riportare alla medicalizzazione le 3 postazioni interessate dalla precedente demedicalizzazione, si evince solo che garantiranno un totale di 560 turni di 6 ore (diurni e/o notturni) per complessive 3.360 ore. Ad oggi, nonostante i tanti aspetti ormai noti e le tante cose che continuano a restare ignote, non è ancora per l'appunto dato sapere in attuazione di quale provvedimento e, soprattutto approvato e firmato da chi, si è proceduti a demedicalizzare le 3 U.O.T. del 118. In separata nota, sempre l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, tra le varie premesse in cui ripercorre lo stato delle criticità del servizio, asserisce "che di fronte alla grave situazione di carenza generatasi, si è reso assolutamente improcrastinabile l'assunzione di un provvedimento organizzativo (si ribadisce di natura temporanea) che consentisse di dare continuità alle attività del 118, nelle more della definizione dell'esito di una serie di iniziative poste in essere dall'Azienda volti a reperire ulteriori risorse umane da adibire al servizio".

E qui occorre fare delle precisazioni... Se – si chiede il sindaco - esiste un atto organizzativo, chi l'ha adottato, in che veste, con quale provvedimento? (Visto che si tratta di pubblica amministrazione e si parla della salute dei cittadini dovrebbe essere pubblicizzato e divulgato) Come si è garantita la continuità del servizio?”

Nel frattempo, come ricorda il primo cittadino di Civita, “ad oggi gli equipaggi demedicalizzati non hanno ricevuto protocolli, indicazioni operative e sul territorio, di fatto, ci sono stati interventi di soccorso con una serie di criticità, con una gestione caotica, con modalità non predefinite bensì valutate e cercate di volta in volta.

Tutto ciò non giova nè ai pazienti, soprattutto allorquando si dovessero verificare patologie tempo-dipendente, nè agli operatori”.

Da qui arriva la frecciata finale: “L'unico fatto acclarato – conclude con amarezza il sindaco Manuele - è che sono stati tolti i medici senza alcuna programmazione, senza alcuna riorganizzazione. Dovreste avere un unico gesto di umiltà e rispetto verso i cittadini, dimettervi”.