Covid, lo screening non si ferma: arriva ‘La notte dei tamponi'

Iniziativa promossa da Regione, Asrem e Commissario per il 23 luglio. Postazioni attive a Termoli, Campobasso e Isernia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Non solo campagna vaccinale anti-Covid. Prosegue in Molise l’attività di screening. Anzi, a dare impulso a tale attività, specie con l’incombere della variante Delta, ci pensano Regione, Asrem a struttura commissariale.

Al via, così, una iniziativa rivolta ai cittadini del Molise denominata “La notte dei tamponi: Tamponiamoci”.

Ed ecco che, venerdì 23 luglio dalle ore 21.00 alle ore 24.00, verranno eseguiti tamponi molecolari (fino ad un massimo di 300 prelievi per postazione).

Le postazioni individuate sono le seguenti: Distretto di Termoli in via del Molinello, 1; Distretto di Campobasso in via U. Petrella, 1; Ospedale Veneziale di Isernia presso il Drive in di via Sant’Ippolito, 35.

Tutti i cittadini (dai 18 anni in su) che vorranno sottoporsi allo screening – avvisa l’Asrem - dovranno esibire la tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento.

I tamponi verranno processati presso il laboratorio di riferimento regionale ed i risultati verranno resi disponibili ai soggetti sottoposti al tampone mediante accesso al portale aziendale http://www.asrem.org/laboratorio_referti_online/Laboratorio.htm con l’utilizzo delle credenziali rilasciate al momento della effettuazione del tampone.

